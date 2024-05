In der Hinrunde war Angreifer Dominic Baumann die Lebensversicherung des HFC und traf zuverlässig. Aktuell hakt es beim Stürmer. Welche Tipps Trainer Stefan Reisinger gibt.

Halle/MZ - Roy Makaay wusste ja, wovon er spricht. „Entweder man hat ihn, oder nicht. Beidfüßigkeit, Kopfballspiel, all das kann man sich erarbeiten. Aber im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen, kann man nicht trainieren“, erklärte der einstige Stürmerstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern einmal das Phänomen seines Torriechers. Der Niederländer war in vielen Spielen wie vom Erdboden verschluckt, schlug dann aber doch plötzlich zu und traf. Das brachte Makaay den Spitznamen Phantom ein.