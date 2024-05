Im Heimspiel am Sonntag gegen Unterhaching hilft den Rot-Weißen erneut nur ein Sieg. Warum die Atmosphäre für Trainer Stefan Reisinger ein entscheidender Faktor ist.

Wie der HFC den Ausfall von Kapitän Nietfeld auffangen will

Halle (Saale)/MZ. - Am ausgerufenen Motto für das drittletzte Endspiel fand Stefan Reisinger großen Gefallen: „Alle nach Halle! Ich bin ein Fan von diesem Slogan“, sagte der Trainer des Halleschen FC vor dem Heimspiel in der dritten Fußball-Liga am Sonntag gegen die Spielvereinigung Unterhaching (16.30 Uhr/MagentaSport).