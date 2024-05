Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sven Müller bleibt dem Halleschen FC auch nach dem Abstieg in die Fußball-Regionalliga erhalten. Das gab der Klub am Samstagnachmittag 20 Minuten vor dem vorerst letzten D rittligaspiel gegen Borussia Dortmund II per Videobotschaft im Stadion bekannt, der Torhüter bestätigte seinen Verbleib darauf über das Stadionmikrofon. „Unsere Geschichte ist immer noch nicht vorbei, ich bleibe, wir machen weiter“, sagte Müller, der für weitere zwei Jahre unterschrieben hat.