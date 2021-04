Heinz Walter schoss den HFC 1962 zum Pokalsieg

Seeburg - Am 9. Juni 1962 schlug die Stunde von Heinz Walter. Der gebürtige Amsdorfer stand an jenem Pfingstsamstag in der Fußball-Elf des SC Chemie Halle, der vor 10.000 Zuschauern in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) eine faustdicke Überraschung gelang.

Die Hallenser bezwangen im Finale des DDR-Pokals den haushohen Favoriten vom SC Dynamo Berlin mit 3:1-Toren. Der damals 29-jährige offensive Mittelfeldmann schoss fünf Minuten vor Schluss den dritten Treffer für den Verein, aus dem 1966 der Halleschen Fußballclub hervorging.

An diesem Freitag feiert der Pokalsieger seinen 90. Geburtstag und natürlich lässt er diese denkwürdige Begegnung nochmal Revue passieren. „Wir waren nur krasser Außenseiter, aber wir haben an unsere Chance geglaubt“, erinnert sich der Jubilar. Halles damaliger Trainer Heinz Krügel, der 1974 den 1. FC Magdeburg zum einzigen Europapokalsieg eines DDR-Vereins führte, hatte seine Jungs vor dem Endspiel wie immer „starkgeredet“. Nach 1956 konnte der SC Chemie zum zweiten Mal die begehrte Trophäe erringen.

Chemie-Stürmer Heinz Walter war ein klassischer Torjäger

Davon hatte Heinz Walter als junger Fußballer in der Bezirksliga-Elf (dritte Liga) der BSG Aktivist Amsdorf, wie der 1. FC Romonta früher hieß, nie zu träumen gewagt. Walter, der beidbeinig schießen konnte, galt aber schon da als klassischer Torjäger. Solch einen Mann suchte der Oberligist aus der Saalestadt. 1961 ging er zum Sportclub Chemie.

Walter spielte dort an der Seite von späteren HFC-Legenden wie Torwart Helmut Wilk, Verteidiger Klaus Hoffmann und auch Klaus „Banne“ Urbanczyk. „Der hat anfangs vorn gespielt, doch das klappte nicht. Erst in der Abwehr ist er mit seinen unnachahmlichen Tacklings in seinem Element gewesen“, weiß Heinz Walter, der fast zehn Jahre älter ist als „Banne“.

Beide bestritten mit dem SC Chemie im September 1962 auch die beiden Europapokalspiele gegen OFK Belgrad. Nach einem 0:2 in Belgrad und einem 3:3 im Rückspiel vor 35.000 Zuschauern im Kurt-Wabbel-Stadion schieden die Hallenser aus. „Wir haben uns erhobenen Hauptes verabschiedet“, findet der Amsdorfer.

Heinz Walter hofft auf HFC-Geburtstagsgeschenk gegen Dynamo Dresden

1965 kehrte der Stürmer, der in der Saison 1962/63 mit acht Treffern Torschützenkönig der Hallenser in der DDR-Oberliga geworden war, in seinen Geburtsort zurück. Er schnürte dort noch bis zum 40. Lebensjahr die Töppen und wurde anschließend Trainer des Vereins.

Nach einer Herzklappen-Operation musste er allerdings zuletzt kürzer treten. „Seither brauche ich einen Rollator“, erzählt der Pokalheld von 1962. Inzwischen wohnt er in der Seniorenresidenz „Lutherhof“ in Seeburg. Er selbst verfolgt noch immer interessiert, wie seine Nachfolger beim HFC sich in der dritten Profiliga derzeit um den Klassenerhalt kämpfen. „Vielleicht macht die Mannschaft mir ja beim Spiel in Dresden ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk“, hofft der Jubilar und fügt mit einem Lachen an: „Ich ärgere mich nämlich immer, wenn sie verlieren.“ (mz/Wolfram Bahn)