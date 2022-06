Heimspiel-Frust beim HFC: Fans ärgern sich über schlechte Organisation und Catering

Die Zustände am Leuna-Chemie-Stadion am Montagabend verärgerten viele Fans des Halleschen FC.

Halle (Saale)/MZ - Deutliche Kritik äußerten viele Fans des Halleschen FC in den Sozialen Medien an der Organisation des Stadioneinlasses am Montagabend beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (0:2).