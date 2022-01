Hallescher FC: Zwei Corona-Fälle und ein bitterer Ausfall

Die HFC-Spieler beim Trainingsstart am Sonntag.

Halle (Saale)/MZ - Das neue Jahr hielt für den Halleschen FC auch eine Hiobsbotschaft bereit. Tom Zimmerschied, der in den ersten Saisonwochen so geglänzt hatte, muss wegen erneut aufgetretener Schulterprobleme wieder unters Messer. Bereits am Dienstag ist der OP-Termin. Dem 23-Jährigen droht nun das Saisonaus.

HFC-Sportchef Minge zeigte sich daher offen für einen Wintertransfer. Gerade im offensiven Mittelfeld, wo mit Aaron Herzog (Kreuzbandriss) ein weiterer Kreativspieler bis Saisonende fehlt, ist der Bedarf groß. Ein Abgang, der neue finanzielle Möglichkeiten eröffnen würde, deutet sich bisher laut Minge aber nicht an. „Still ruht der See“, so der Sportchef.

Am Sonntag fehlten auch Louis Samson und Kebba Badjie beim Training. Sie sind positiv auf Corona getestet worden.