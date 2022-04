„Enttäuschung ist keine Kategorie“: Wie der HFC den Boyd-Weggang erklärt

Der Drittligist gibt ausgerechnet im Abstiegskampf mit Terrence Boyd seinen besten Stürmer an Kaiserslautern ab. Was die Beteiligten dazu sagen.

Halle (Saale)/MZ - Der Transferschock beim Halleschen FC war perfekt, als Terrence Boyd am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr ein paar mit Habseligkeiten gefüllte Müllsäcke im Auto verstaute und vom Gelände am Leuna-Chemie-Stadion in Halle rauschte. Ziel Kaiserslautern, 1. FC. Dorthin wechselte der Star des Fußball-Drittligisten Knall auf Fall.