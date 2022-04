Wieder nur Unentschieden: HFC vertagt Entscheidung im Abstiegskampf

Aus der Klassenerhalts-Party in Deutschlands größtem Fußballstadion wurde nichts: Der Hallesche FC büßte mit dem 0:0 gegen BVB II sogar Punkte im Abstiegskampf ein.

Dortmund/MZ - Die Kulisse hätte schöner nicht sein können: Im Signal-Iduna-Park, dem größten Fußballstadion Deutschlands, konnte der Hallesche FC den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der dritten Fußballiga machen. Ein 0:0 bei der Reserve von Borussia Dortmund II am Samstag war dafür aber nicht genug, zumal Konkurrent SC Verl in Saarbrücken gewann. Die Klassenerhalts-Party ist damit vertagt.