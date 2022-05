Klare Signale: Verlängert Julian Guttau noch in dieser Woche beim HFC?

Halle (Saale)/MZ - Erleichterung, die verspürte Julian Guttau natürlich in erster Linie wegen der geglückten Rettung mit der Mannschaft des Halleschen FC. „Wenn man in die glücklichen Gesichter sieht, dann ist das einfach geil. Dieser Verein gehört in die dritte Liga“, sagte der Mittelfeldmann nach dem für den Klassenerhalt entscheidenden 2:1 am Sonntag bei den Würzburger Kickers.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<