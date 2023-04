Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC trauert um sein Ehrenmitglied Erich Conradi. Der ehemalige Jugendtrainer der Rot-Weißen verstarb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte.

„Als Übungsleiter der HFC-Kindermannschaften hat er eine ganze Ära geprägt“, heißt es in der Würdigung. Conradi trainierte unter anderem HFC-Torwartlegende Jens Adler, Thomas Weiß, Jörg Nowotny, Erik Schulz und Frank Schön. Der Klub werde das Andenken an Erich Conradi stets in Ehren halten.