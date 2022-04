Hallescher FC tourt nach Saisonende noch durch die Region

Der Hallesche FC kickt im Mai in Lieskau und Naumburg.

Halle (Saale)/MZ - Das letzte Ligaheimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am 14. Mai läutet für die HFC-Profis noch nicht die Sommerpause ein.

Wie der Hallesche FC am Montag bekanntgab, werden die Drittliga-Fußballer im Rahmen einer Sommertour anschließend noch zwei Freundschaftsspiele bestreiten: Am 17. Mai (18 Uhr) bei der LSG Lieskau und am 18. Mai (18.30 Uhr) beim SC Naumburg.

Zwei weitere Spiele im Rahmen der Tour sind für die Vorbereitung auf die nächste Saison geplant.