„Haben eine klare Mission“: Terrence Boyd über Trainerwechsel und Abstiegskampf

Halle (Saale)/MZ - Die Freude am Neustart, sie war Terrence Boyd am Montag noch immer anzusehen. Der Torjäger des Halleschen FC zeigte sich wie schon beim Trainingsauftakt nach der Weihnachtspause am Sonntag bester Laune. Und das, obwohl es am Morgen für den „Zyklop“ erst einmal in den Kraftraum ging.