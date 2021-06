Halle (Saale) - Das sind sie, die neuen Trikot des Halleschen FC! Am Freitagnachmittag haben die Models Terrence Boyd, Toni Lindenhahn und Justin Eilers die neue Spielkleidung von Ausrüster Puma den HFC-Fans in einem Video vorgestellt. Farblich bleibt sich der Klub treu: Neben den Vereinsfarben Rot und Weiß gibt es erneut ein schwarzes Event-Trikot.

Das rote Heimtrikot kommt in dezenter Streifen-Optik daher. Dre verschiedene Rot-Töne wechseln sich in Querstreifen ab, Hose und Stutzen sind komplett in Rot gehalten. Ein dezentes, aber durchaus mal etwas anderes Trikot.

Noch schlichter ist der künftige Auswärts-Look der Mannschaft gehalten. Ganz in Weiß tritt der HFC an, lediglich ein paar schwarze Elemente an Schultern und den Bündchen wurden von Ausrüster Puma eingearbeitet. Das schwarze Event-Trikot hat das gleiche Design, nur farblich umgekehrt. Dazu gehören dann passend einfarbig weiße bzw. schwarze Hosen und Stutzen.

Hallescher FC: Neue Trikots 2021/22 erstmals mit Werbung auf dem Rücken

Trikotsponsor bleibt, wie schon den vergangenen beiden Spielzeiten, der Wettanbieter „Sunmaker“. Auf den Ärmeln werben rechts Liga-Sponsor "Bwin" und links die Sparkasse. Außerdem gibt es eine Premiere: Erstmals vermarktet der HFC nun auch eine Fläche unten auf dem Trikot-Rücken. Dort wird der Personaldienstleister "Hofmann Personal" werben, wie der Klub am Freitag bekanntgab.

Die neue Rücken-Werbung auf den HFC-Trikots. Hallescher FC/Screenshot Präsentationsvideo

Das weltweit agierende Unternehmen mit Niederlassungen in Halle und Querfurt schloss den Vertrag mit dem HFC zunächst für eine Saison und beschert dem Klub damit weitere Einnahmen. Branchenexperten schätzen den durchschnittlichen Rückensponsor-Erlös für die Drittliga-Klubs auf 125.000 bis 250.000 Euro. Hauptsponsor „Sunmaker“ zahlt geschätzt 400.000 Euro.



HFC-Trikots 2021/22: Terrence Boyd trägt Querstreifen, Justin Eilers und Toni Lidennhahn mögen es eher einfarbig. (Foto: Hallescher FC)

Schon in der abgelaufenen Saison 2020/21 war der HFC in roten (Heim), weißen (Auswärts) und schwarzen (Event) Trikots aufgelaufen. So war es auch 2019. Damals war zunächst ein neongelbes Eventtrikot angekündigt worden, nach Fan-Protesten und einer Abstimmung wurde es dann aber doch die schwarze Variante. Daran hat sich auch zur anstehenden Drittliga-Saison 2021/22 nichts geändert. (mz/bbi)