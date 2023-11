Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sreto Ristic verkündete das, was für kollektives Aufatmen bei den Fans des Halleschen FC sorgt, am Donnerstag in gewohnt ruhigem Ton. Dominic Baumann, erklärte der Chefcoach des Fußball-Drittligisten, sei wieder komplett fit. Er steht damit für das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) zur Verfügung.