Wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom HFC-Heimspiel gegen den SC Freiburg II am Samstag in der 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ - Heimspieltag für den Halleschen FC: Am Samtag empfängt der HFC im heimischen Leuna-Chemie-Stadion den SC Freibrug II zum Duell. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier aktuell im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitten laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - SCF

Vor dem Spiel - Für den HFC hingegen ist die Tabelle der 3. Liga ein echter Schrecken: Bis auf Rang 19 wurde das Team zuletzt durchgereicht, schon vier Punkte Rückstand sind es zum "rettenden Ufer". Und immer weniger Vereine stecken tief unten drin. So gewann Erzgebirge Aue am Freitagabend mit 2:1 gegen Mannheim und verbesserte sich mit 24 Zählern (Halle steht bei 17) vorerst auf Rang 14.

Vor dem Spiel - Die Gäste reisen als Tabellendritter nach Halle - aufsteigen dürfen sie als Zweitvertretung des SCF aber nicht. Dennoch spricht der Tabellenplatz für die gute Arbeit und das geballte Talent im Kader. Doch hat Trainer Thomas Stamm nicht nur viel Talent, sondern auch eine echten Knipser im Team: Vincent Vermeij, Typ klassischer Mittelstürmer, traf schon zehn Mal und macht damit immer wieder den Unterschied. So jemanden könnte auch der HFC gebrauchen...

Vor dem Spiel - Für HFC-Interimstainer Jens Kiefer ist es heute die Heimspielpremiere. Das Debüt ging mit 1:7 in Dresden verloren, was den Coach sehr geärgert hat - schließlich war es eine historische Rekordpleite. Weil der Klub auf seiner Trainersuche nicht fündig wird, erhält Kiefer heute die Chance, den Eindruck von Dresden zu korrigieren.

Vor dem Spiel - Woran der ein oder andere HFC-Fan heute ebenfalls denken wird: Julian Guttau. Der gebürtige Hallenser war im Sommer von seinem Jugendklub ausgezogen, um sich in der Ferne durchzubeißen. Da gelang dem Linksfuß ganz ordentlich, zuletzt hatte er seinen Stammplatz aber verloren. Vielleicht darf er ja heute gegen die alte Liebe mal wieder ran?

Vor dem Spiel - An das Hinspiel in Freiburg werden HFC-Fans mit Schrecken zurückdenken. Da flogen binnen 28 Minuten Jonas Nietfeld und Niklas Kreuzer vom Feld. In doppelter Unterzahl hielt der HFC aber lange das 0:0, bis ein Eigentor von Niklas Landgraf das Blatt wendete. Am Ende gewann der SCF mit 2:0.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Wir berichten hier ab 12 Uhr aktuell zum Heimspiel des HFC.