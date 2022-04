Hallescher FC - SC Freiburg II im Liveticker

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC ist am Wochenende unverschuldet tiefer in den Abstiegskampf hineingerutscht. Während das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück abgesagt wurde, punktete die Konkurrenz teilweise sogar dreifach. Am Mittwochabend hat der HFC im Nachholspiel gegen den SC Freiburg II die Chance, seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge wieder auszubauen. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker.

LIVETICKER: HFC - Freiburg -:-

Vor dem Spiel - Wie könnte heute die HFC-Startelf aussehen? So vielleicht: Schreiber - Vollert, Nietfeld (Samson), Reddemann - Kreuzer, Löhmannsröben, Samson (Bösel), Guttau - Shcherbakovski (Wosz) - Eberwein, Huth.

Vor dem Spiel - Personell hat Trainer Meyer heute wieder mehr Optionen. Kapitän Nietfeld könnte wieder fit sein und auch der Langzeitverletzte Zimmerschied könnte sein überraschendes Comeback geben. Mit dabei ist auch Zulechner. Titsch Rivero fällt aus, ebenso der gesperrte Landgraf sowie Lindenhahn, Herzog und Müller.

Vor dem Spiel - Eins ist schon jetzt klar: Es wird ein stimmungsvoller Abend im Leuna-Chemie-Stadion. Denn der HFC hat alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, einer Rückkehr der aktiven Fanszene steht also nichts mehr im Weg. Die Zuschauer könnten so zu einem echten Faktor im Abstiegskampf werden für Andre Meyer und sein Team. Mal sehen, wie viele es heute an einem ungemütlichen Mittwochabend so werden.

Vor dem Spiel - In der Tabelle steht der HFC auf Rang 14, zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Abstiegsrang 17, den aktuell der SC Verl belegt. Aber: Halle hat noch zwei Nachholspiele offen im Vergleich zu Verl. Erst dann wird man sehen, wie bedrohlich nah das Abstiegsgespenst der Saale noch einmal kommt in dieser Saison...

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Nach der Spielabsage vom Samstag startet der HFC am Mittwochabend in den April. Wir starten hier ab 18 Uhr unsere Vorberichterstattung.