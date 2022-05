Saison-Einzelkritik Teil 1: So haben wir die HFC-Profis benotet

Halle (Saale)/MZ - Am Ende hieß es wieder einmal Zittern bis zum Schluss beim Halleschen FC. Der Klassenerhalt gelang nach zähem Finale erst einen Spieltag vor Saisonende durch das 2:1 bei Absteiger Würzburg. Aus der erhofften sorgenfreien Spielzeit wurde wieder einmal nichts.

Was vor allem wie schon in der Vorsaison an einer längeren Schwächephase mit Ergebniskrise lag. Es fehlte an Konstanz - im Kollektiv, aber auch bei einzelnen Spielern. Die MZ zieht eine Leistungs-Bilanz. Teil eins: Torhüter und Abwehrreihe. Wobei zwei Dinge insgesamt auffielen: Die neun aufgeführten Abwehrspieler erzielten insgesamt nur drei Tore.

Tim Schreiber - 23 Spiele (2.070 Einsatzminuten), 27 Gegentore, eine Gelbe Karte: Ging als Nummer eins in die Saison, musste seinen Platz in der Hinrunde aber jeweils für die Konkurrenten Sven Müller und Daniel Mesenhöler räumen. Schnorrenberg sah nicht zu Unrecht fußballerische Defizite beim 20-jährigen RB-Torwart. Neu-Trainer André Meyer schenkte Schreiber uneingeschränktes Vertrauen. Der rechtfertigte das mit guten Leistungen, besonders stark im Eins gegen Eins. Schreiber reifte auch als Persönlichkeit, wird den Klub jedoch verlassen. Leipzig wird den U20-Nationaltorhüter wohl in die zweite Bundesliga verleihen. Kiel soll der heißeste Kandidat sein. Note 2

Sven Müller - sieben Spiele (630 Minuten), zehn Gegentore: In der Sommervorbereitung musste der 26-Jährige seinen Stammplatz an Schreiber abgeben. Nach nur drei Spielen wechselte Ex-HFC-Trainer Florian Schnorrenberg dann aber schon wieder, Müller war wieder die Nummer eins. Und er nutzte seine Chance gleich mit einem starken Auftritt bei Viktoria Berlin (1:0). Auch danach überzeugte er, vor allem mit guter Spieleröffnung. Den 26-jährigen Keeper ereilte aber wie schon in der Vorsaison das Verletzungspech. Im Spiel bei Waldhof Mannheim (1:2) im September zog er sich gleich in der Anfangsphase eine Fraktur im Sprunggelenk zu (spielte durch), kehrte erst nach monatelanger Verletzungspause zum Saisonabschluss gegen Wehen Wiesbaden (1:1) auf den Rasen zurück. Note 2

Daniel Mesenhöler - acht Spiele, elf Gegentore: Der 26-jährige ehemalige Kölner Jugendspieler wurde nach Müllers Verletzung nachverpflichtet, war zuvor vereinslos. Erhielt gegen Ende der Hinrunde kurzzeitig die Bewährungschance als Nummer eins, leistete sich aber mehrere Wackler und musste wieder für Schreiber weichen. Nach dessen Meniskusverletzung vier Spieltage vor Saisonende war er wieder gesetzt und stellte dieses Mal unter Beweis, dass er ein sehr ordentlicher Drittliga-Torwart ist - strahlte Ruhe aus, gab der Mannschaft Sicherheit. Note 2,5

Niklas Kreuzer - 35 Spiele (3097 Minuten Spielzeit), zwei Tore, elf Torvorlagen, zehn Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot: Der vor der Spielzeit von Dynamo Dresden gekommen Mann für die rechte Außenbahn war ein echter Gewinn. Er glänzte gleichermaßen mit Zweikampfstärke und gelungenen Offensivaktionen. Ist ein Führungsspieler, marschierte mit Leistung voran. Damit einer der wenigen Lichtblicke. Hätte in der Form- und Ergebniskrise aber auch mal verbal auf den Tisch hauen sollen. Note 1,5

Jonas Nietfeld - 32 Spiele (2.856 Minuten), ein Tor, zwei Vorlagen, fünf Gelbe: Der Kapitän und gelernte Stürmer erlebte unter Schnorrenberg die zweite Umschulung, fand sich in der Rolle als Abwehrchef überraschend schnell zu Recht. Nietfeld wird im Spielaufbau immer wieder gesucht, hat hier seine Stärken - in Laufduellen aber Defizite. Als die Mannschaft nicht mehr gewann, steckte er in einer Formkrise, in der Rückrunde hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Doch die HFC-Abwehr wirkte ohne ihn stets weniger stabil. Coach André Meyer dürfte ihn deshalb weiterhin als Abwehrchef sehen. Note 3

Sören Reddemann - 15 Spiele (1.189 Minuten), eine Torvorlage, eine Gelbe: Der 26-jährige verpasste große Teile der Hinrunde durch die Folgen eines Wadenbeinbruchs. Nach seinem Comeback im Januar gegen Waldhof Mannheim (1:2) verlieh er der Defensive direkt Stabilität und zeigte auch im Schlussspurt, dass auf ihn Verlass ist. Note 3

Jannes Vollert - 24 Spiele (2.093 Minuten), drei Gelbe: In der Vorsaison meist noch Reservist, schaffte es der 24-Jährige zum Stammspieler. Aber erst nachdem er seinen Außenbandriss im Knie auskuriert hatte und ab seiner Einwechslung beim so fatalen 1:2 in Havelse (15. Spieltag). Fortan wurde er mit jedem Spiel sicherer. Im Spielaufbau ist aber Luft nach oben beim gebürtigen Rendsburger. Note 3,5

Niklas Landgraf - 32 Spiele (2.577 Minuten), eine Torvorlage, zehn Gelbe, eine Gelb-Rote Karte: Der 26-jährige Allrounder war wieder einmal auf unterschiedlichen Positionen gefragt. Landgraf hatte wenige Ausschläge nach unten, aber eben auch wenige nach oben. Als Sechser mit seiner Zweikampfstärke wertvoll, kann dem Spiel für das Offensivspiel aber selten Impulse geben und ist erschreckend selten direkt an Toren beteiligt (2020/21 fünf Torvorlagen). Landgraf wird mit Reddemann um einen Platz in der Dreierkette kämpfen. Note 3,5

Janek Sternberg - 27 Spiele (1.704 Minuten), eine Torvorlage, drei Gelbe: Der einst bei Werder bundesliga-erfahrene Linksfuß (29) baute im Vergleich zur schon durchwachsenen Vorsaison ab. Spielte Sternberg, wirkte der HFC auf seiner Seite besonders anfällig, weil Sternberg kaum Zweikämpfe gewann. Auch nach vorn weitaus weniger gefährlich als Pendant Kreuzer auf der anderen Seite. Am Ende nur noch Reservist und folglich auch ein Abgang - was auch ihm helfen dürfte. Note: 4,5

Niklas Kastenhofer - 19 Spiele (1.128 Minuten), vier Gelbe: Das HFC-Eigengewächs (23) konnte die Verletztenmisere in der Hinrunde für sich nutzen, etablierte sich mit soliden Leistungen als Stammspieler. War nach einem schwachen Auftritt gegen den TSV Havelse (1:2) aber nicht mehr gefragt, auch weil Sören Reddemann und Janes Vollert zurück waren. Kastenhofer hätte es auch in der nächsten Saison schwer gehabt, auf Spielzeit zu kommen. Sein Abschied ist deshalb nur folgerichtig. Note 4,5

Fynn Otto - zehn Spiele (175 Minuten), einmal Gelb: Für den HFC und das 20-jährige Talent von Eintracht Frankfurt war die Leihe gleichermaßen eine Enttäuschung. Otto fehlte es für Drittliga-Fußball an Robustheit im Zweikampf. Nur zweimal durfte er von Beginn an ran, blieb dabei Vieles schuldig. Note 5

Lukas Griebsch - zwei Spiele (13 Minuten): Das Talent (18) von den HFC-A-Junioren durfte bei den Profis mal reinschnuppern. Man darf auf seine Entwicklung gespannt sein. Note -