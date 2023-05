Halle (Saale)/MZ - Letztes Heimspiel für den Halleschen FC in der Drittliga-Saison 2022/23: Am Samstag ist Rot-Weiss Essen zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC- Essen -:-

Vor dem Spiel - Glückwünsche gehen an dieser Stelle raus an Braydon Manu und Klaus Gjasula. Die beiden Ex-HFC-Profis sind am Freitagabend mit Darmstadt 98 in die Bundesliga aufgestiegen und haben beide noch gültige Verträge. Vor allem Manu spielte beim Aufstieg eine zentrale Rolle in der Offensive.

Vor dem Spiel - Die Personallage hat sich beim HFC etwas entspannt. Niklas Kreuzer und Nico Hug können wohl spielen, auch Andor Bolyki und Aaron Herzog sind wieder Optionen. Topscorer Tom Zimmerschied fällt aber sicher aus.

Vor dem Spiel - Vier Teams machen an den letzten beiden Spieltagen die verbleibenden zwei Absteiger neben Zwickau und Bayreuth aus, darunter auch HFC und Essen. Wir haben mal durchgerechnet, welche Szenarien es für Halle an diesem Wochenende gibt.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Spannender könnte das Abstiegs-Finale in der 3. Liga kaum sein! Der HFC ist noch nicht gerettet, könnte das aber an diesem Spieltag schaffen. Auch Essen ist rechnerisch noch nicht durch, praktisch aber eigentlich schon. Ab etwa 12 Uhr starten wir hier mit dem Ticker.