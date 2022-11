Mit viel Vertrauen und Mittelstürmer Nietfeld in die englische Woche

Vor der langen WM-Pause steht eine enorm schwere englische Woche. Punkte sind Pflicht. Wie die Trainer Meyer die schon gegen Mannheim einfahren will.

Halle (Saale)/MZ - Es war ungewohnt, was André Meyer dieser Tage über die Gedankengänge in seinem Trainerkopf so alles preisgab. Sonst bleibt der 38-Jährige, verantwortlich für den Halleschen FC, wie praktisch alle Vertreter seiner Zunft gern bei einer Mischung aus Schweigen und „alles ist möglich“, wenn er konkret zu seinen Aufstellungsplänen befragt wird. Ruhig die Öffentlichkeit und vor allem den jeweiligen Gegner ein wenig im Unklaren lassen.