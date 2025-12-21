Seit 2003 wartet der Hallesche FC auf einen Sieg bei der Wahl zum „Tor des Monats“. Auch Malek Fakhro konnte die Durststrecke nicht beenden.

Das lange Warten geht weiter: Malek Fakhro geht bei Wahl zum „Tor des Monats“ leer aus

Halle/MZ/FAB - Das langte Warten auf ein „Tor des Monats“ geht weiter: Mit Malek Fakhro war ein Profi des Halleschen FC mal wieder auf der Kandidatenliste für die prestigeträchtige Auszeichnung der „Sportschau“. Der Angreifer schaffte es auf mit seinem Traumtreffer zum 1:0 in Jena auf die Kandidatenliste.

Letztendlich war der Deutsch-Libanese gegen die namhafte Konkurrenz aber chancenlos. Luis Diaz vom FC Bayern München setzte sich bei der Wahl durch, gewann mit einem spektakulären Treffer aus spitzem Winkel im Bundesligaspiel gegen Union Berlin. Es folgten Deniz Undav vom VfB Stuttgart und Lineth Beerensteyn von den Frauen des VfL Wolfsburg.

Der HFC hat bisher erst einmal das Tor des Monats gestellt. Im November 2003 setzte sich Florian Gogolok durch. Er traf damals per Fallrückzieher gegen den FCM.