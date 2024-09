Der Hallesche FC hat sich mit Fabrice Hartmann verstärkt. Der Dessauer galt einst als großes Talent, will seiner Karriere nun neuen Schwung verleihen.

Hallescher FC legt in der Offensive mit Fabrice Hartmann nach

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat wie angekündigt noch einen Transfer für die Offensive getätigt. Am Donnerstag gab der Fußball-Regionalligist die Verpflichtung von Fabrice Hartmann bekannt.

Der 23-jährige Dessauer galt einst als großes Talent, absolvierte Länderspiele als Juniorennationalspieler und erhielt nach starken Leistungen für die U19 des Bundesligisten 2019 einen Profivertrag von RB Leipzig.

Durchsetzen konnte er sich bei den Sachsen aber nie, stattdessen wurde Hartmann, der als Stürmer und Flügelspieler agieren kann, immer wieder verliehen. Aber weder in Paderborn, noch in Braunschweig kam er auf viel Spielzeit. Erst beim irischen Klub Sligo Rovers stand der schnelle Offensivmann regelmäßig auf dem Platz. In 44 Spielen kam er auf acht Tore und fünf Vorlagen.

Nachdem RB seinen Vertrag am vergangenen Wochenende aufgelöst hatte, konnte Hartmann auch noch nach dem Ende der Transferperiode wechseln. „Wir freuen uns, mit Fabrice ein weiteres Element für unsere Offensive gewonnen zu haben. Er soll unserem Angriff mit seiner Zielstrebigkeit und Intensität nochmal mehr Wucht verleihen“, sagte Sportdirektor Daniel Meyer über den Zugang.

Dass Meyer, dessen Vertrag am 31. August ausgelaufen war, in der Pressemitteilung des HFC zitiert wird, ist ein klares Zeichen. Nach MZ-Informationen soll die Vertragsverlängerung mit dem Kaderplaner bevorstehen.