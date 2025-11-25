weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Trotz gebrochener Hand Was bedeutet das für Kapitän Landgraf? Talent Langhammer empfiehlt sich beim HFC für weitere Einsätze

Felix Langhammer sollte beim HFC die Baustelle Linksverteidiger beheben. Das Talent musste sich aber gedulden. Hat sich der 19-Jährige jetzt festgespielt?

Von Fabian Wölfling 25.11.2025, 12:00
Felix Langhammer (r.) zeigte in Jena einen starken Auftritt. (Foto: Feineis)

Halle/MZ - Das Monster ist pflichtbewusst. Felix Langhammer kommt beim Halleschen FC als Erster. Bevor es auf den Rasenplatz zum Training geht, absolviert der 19-jährige Verteidiger ein individuelles Krafttraining, legt eine Runde Spinning ein. „Das habe ich mir noch in Osnabrück angeeignet, weil ich als junger Spieler körperlich noch nicht so weit war.“