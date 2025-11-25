Felix Langhammer sollte beim HFC die Baustelle Linksverteidiger beheben. Das Talent musste sich aber gedulden. Hat sich der 19-Jährige jetzt festgespielt?

Was bedeutet das für Kapitän Landgraf? Talent Langhammer empfiehlt sich beim HFC für weitere Einsätze

Halle/MZ - Das Monster ist pflichtbewusst. Felix Langhammer kommt beim Halleschen FC als Erster. Bevor es auf den Rasenplatz zum Training geht, absolviert der 19-jährige Verteidiger ein individuelles Krafttraining, legt eine Runde Spinning ein. „Das habe ich mir noch in Osnabrück angeeignet, weil ich als junger Spieler körperlich noch nicht so weit war.“