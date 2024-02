Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die neuerliche Enttäuschung ließ offenbar keinen Raum für Verzögerungen, der Gesprächsbedarf war zu akut. Nach MZ-Informationen gab es noch am Sonntagabend, nur rund eine Stunde nach Abpfiff des 0:1 des Halleschen FC bei 1860 München, dem fünften sieglosen Spiel in Folge, eine Krisensitzung beim Fußball-Drittligisten. Via Onlinekonferenz sprachen Vorstand und Verwaltungsrat mit Sportchef Thomas Sobotzik über die bedrohliche Situation und den bei den Fans schwer in der Kritik stehenden Trainer Sreto Ristic.