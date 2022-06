Hallescher FC kassiert gegen Eintracht Braunschweig erste Saisonniederlage

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC kann weiter keine Montagsspiele: Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg unterlag am dritten Spieltag der dritten Fußball-Liga in einer temporeichen Partie Eintracht Braunschweig mit 0:2 (0:1). Gästestürmer Luc Ihorst traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter zur Führung für die Gäste (42.). Jannis Nikolaou traf zum Endstand (83.). Es war die erste Niederlage für den HFC in der neuen Saison.

