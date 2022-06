HFC-Kaderplanung: Nur die Abwehr ist aktuell keine Baustelle

So ist der Stand bei der Kaderplanung beim Halleschen FC eine Woche vor dem Start in die Saisonvorbereitung.

Halle (Saale)/MZ - Die Bilder von Traumstränden in südeuropäischen Urlaubsparadiesen, zuvor vielfach bei Instagram mit der Welt geteilt, werden seltener. Viele der Profis des Halleschen FC sind inzwischen zurück in Deutschland, bereiten sich auf den Vorbereitungsstart vor. Am kommenden Montag beginnt das Fitmachen für die kommende Spielzeit mit einer Leistungsdiagnostik.