Vertrag läuft am Saisonende aus Jan Löhmannsröben sammelt weitere Pluspunkte: Bleibt er beim HFC?
Jan Löhmannsröben ist beim Halleschen FC vielseitig wertvoll. Beim Sieg gegen Greifswald überzeugte er erneut als Rechtsverteidiger. Was bedeutet das für die anstehenden Vertragsgespräche?
Aktualisiert: 23.02.2026, 09:08
Halle/MZ. Auf dem Papier macht sich der Posten im Portfolio gut. In der Realität schlaucht der neue Job von Jan Löhmannsröben beim Hallescher FC jedoch ordentlich. Beim Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Samstag gegen den Greifswalder FC verteidigte der bald 35-Jährige, eigentlich in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition zu Hause, zum zweiten Mal in Folge hinten rechts. Eine laufintensive Aufgabe.