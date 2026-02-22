weather regenschauer
  Hallescher FC: Jan Löhmannsröben sammelt weitere Pluspunkte: Bleibt er beim HFC?

Jan Löhmannsröben ist beim Halleschen FC vielseitig wertvoll. Beim Sieg gegen Greifswald überzeugte er erneut als Rechtsverteidiger. Was bedeutet das für die anstehenden Vertragsgespräche?

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 23.02.2026, 09:08
Jan Löhmannsröben war beim Halleschen FC auch als Rechtsverteidiger vorne zu finden und versuchte sich sogar an einem Fallrückzieher.
Halle/MZ. Auf dem Papier macht sich der Posten im Portfolio gut. In der Realität schlaucht der neue Job von Jan Löhmannsröben beim Hallescher FC jedoch ordentlich. Beim Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Samstag gegen den Greifswalder FC verteidigte der bald 35-Jährige, eigentlich in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition zu Hause, zum zweiten Mal in Folge hinten rechts. Eine laufintensive Aufgabe.