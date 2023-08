Halle/MZ - Schock für den Halleschen FC: Wie der Fußball-Drittligist am Freitag bekanntgegeben hat, ist bei Leistungsträger Niklas Kreuzer ein Hodentumor entdeckt worden. Er wird damit auf unabsehbare Zeit fehlen.

„Diese Nachricht trifft den Verein tief“, so Sportchef Thomas Sobotzik. „Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Spieler stehen für uns immer an erster Stelle. Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht, sei es bei der medizinischen Behandlung, der psychologischen Betreuung oder der Organisation von Unterstützungsmaßnahmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Niklas den gleichen Kampfgeist und die Entschlossenheit, die er auf dem Spielfeld zeigt, auch im Umgang mit dieser Herausforderung an den Tag legen wird.“

Hodentumor bei HFC-Vize-Kapitän Niklas Kreuzer am Freitag entdeckt

Laut HFC ist der Tumor am Freitag bei medizinischen Untersuchungen entdeckt worden. Am Donnerstag hatte Vize-Kapitän Kreuzer noch auf dem Pressepodium gut gelaunt über das anstehende DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth am Samstag gesprochen. Offensichtlich kam die Diagnose nun völlig unvorbereitet.

„Niklas Kreuzer wird sich nun der bestmöglichen Behandlung unterziehen“, heißt es vom HFC. Mit Verweis auf die Privatsphäre des Spielers wird der Verein zunächst keine weiteren Informationen veröffentlichen, will in Absprache mit Kreuzer über neue Erkenntnisse informieren.

Profi-Fußballer von Hodenkrebs betroffen

Bereits im vergangenen Jahr hatten unter anderem die Bundesliga-Profis Timo Baumgartl, Marco Richter, Jean-Paul Boetius und Sébastien Halle ihre Hodenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht.

Eine Studie des Hodentumorzentrums der Asklepios Klinik Altona, dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Universität Essen kam zu dem Ergebnis, dass kein saisonaler Zusammenhang besteht.

Hodenkrebs-Diagnose: Auf diese Symptome sollten Sie achten

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft kann eine einseitige schmerzlose Anschwellung oder Verhärtung des Hodens ein erster Hinweis auf eine mögliche Hodenkrebs-Erkrankung sein.

Weitere Symptome können ein Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste sein. Bei fortgeschrittener Erkrankung können zudem Rückenschmerzen auftreten. Wenden Sie sich auf jeden Fall an einen Arzt, falls Sie unsicher sind.