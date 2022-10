Steaks, Suppe und Tiramisu: HFC-Profis versuchen sich als Köche

Halle (Saale)MZ - Sportlich läuft es beim HFC bisher nicht nach Plan, am Herd geben die Profis des Drittligisten aber eine gute Figur ab. Das war am Donnerstagnachmittag zu sehen.

Zu einer etwas anderen Einheit, einem Kochkurs, waren die Fußballer in der halleschen Globusfiliale zusammengekommen. Sie zauberten unter anderem eine Kürbiscremesuppe, bereiteten Steaks zu und zum Nachtisch Tiramisu. Hier sind die Fotos der Aktion.

Sören Reddemann, Andor Bolyki und Elias Löder schneiden Zwiebeln. (Foto: Objektfoto)

Athletiktrainer Ken Kaiser und Leon Damer würzen nach. (Foto: Objektfoto)

Tom Zimmerschied beimKochen im Globusmarkt. (Foto: Objektfoto)

Lucas Halangk und Niklas Landgraf bereiten die Kürbissuppe vor. (Foto: Objektfoto)

Louis Samson und Niklas Landgraf am Suppentopf. (Foto: Objektfoto)

Kapitän Jonas Nietfeld kümmerte sich um den Nachtisch. (Foto: Objektfoto)

Aljaz Casar bringt die Steaks zum Ofen. (Foto: Objektfoto)

Sören Reddemann und Aaron Herzog kochen Kürbissuppe. (Foto: Objektfoto)

Ein Gruppenfoto der HFC-Köche. (Foto: Objektfoto)

Am Montagabend wird es für den HFC dann wieder sportlich Ernst. Ab 19 Uhr steht in der 3. Liga das Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth an - ein echtes Kellerduell.