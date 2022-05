Mit Sondertrikots auf Sommertour: HFC setzt Zeichen für Frieden

Der Hallesche FC geht in Sondertrikots auf seine Sommertour durch die Region.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC setzt auf seiner Sommertour durch die Region ein Zeichen für Frieden. Bei den anstehenden Testspielen in Lieskau (Dienstag, 18 Uhr) und Naumburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) sowie bei allen weiteren lokalen Tests in der Sommervorbereitung im Juni läuft die Mannschaft in einem exklusiven Sondertrikot auf.

Mit einer Friedenstaube auf der Brust, umrahmt von Begriffen wie „Vielfalt, Akzetanz, Respekt, Fairness“ bezieht der HFC Stellung zum atkuellen Krieg Russlands in der Ukraine. Die Sondertrikots sollen im Anschluss bei eBay versteigert werden, der Erlös wird „einem Projekt in der Ukraine“ gespendet, wie der Klub schreibt.

Sponsoren-Schriftzüge sind auf den Trikots nicht zu sehen, alle Partner verzichteten auf ihre Logos. Im Fanshop wird es die Sondertrikot nicht geben: Es handelt sich dabei um Unikate, die ersteigert werden müssen.