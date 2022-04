Ausfälle vor Duisburg-Spiel: Mittelfeld-Duo fehlt dem HFC am Samstag

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC muss sein Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr im Liveticker) beim MSV Duisburg ohne Sebastian Bösel bestreiten. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich beim 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg II am Mittwochabend einen Muskelfaserriss zugezogen, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Bösel ist nicht der einzige „Sechser“, der dem HFC am Samstag im Abstiegs-Duell an der Wedau fehlen wird. Auch Marcel Titsch Rivero ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder einsatzbereit.

Trainer André Meyer könnte daher Louis Samson in die Startelf beordern. Der spielte zuletzt zwar in der Abwehr, ist aber eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler.

HFC: Niklas Landgraf könnte angeschlagenen Sören Reddemann ersetzen

Auch in der HFC-Abwehr könnte es einen notgedrungenen Wechsel geben. Der Einsatz vor Sören Reddemann ist nach Klubangaben wegen muskulärer Probleme fraglich. Ersetzen könnte ihn Niklas Landgraf, der nach Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt und eigentlich auf Reddemanns Position links in der Dreierekette die Stammkraft ist.

Weitere Kader-Veränderungen sind im Vergleich zum Mittwoch nicht zu erwarten beim Halleschen FC. Weil aber Bösel fehlt, muss Meyer seine Startelf mindestens auf einer Position umbauen.