Der Hallesche FC hat am Samstag den FC Ingolstadt zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Wir berichten ausführlich im Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - In der 3. Liga steht der 35. Spieltag an. Am Samstag empfängt der Hallesche FC dabei den FC Ingolstadt im heimischen Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - FCI 0:0

13. Minute - Erste gute Chance für die Gäste! Halle kriegt eine Flanke nicht geklärt, so kommt Bech zum Abschluss - abgefälscht knapp vorbei.

12. Minute - Bitter! Zimmerschied hat sich bei einer Grätsche ohne Gegner-Kontakt das rechte Knie verdreht und muss behandelt werden. Das sah übel aus, aber inzwischen steht er wieder und kann wohl weitermachen.

10. Minute - Steczyk hat mal etwas Platz und zieht aus 20 Metern ab, Keeper Funk faustet den Schuss zur Seite ab. Da wäre ein Pass auf den völlig freien Deniz wohl die bessere Option für Steczyk gewesen...

9. Minute - Der FCI schlägt einen langen Pass einfach mal nach vorne, Butler startet durch, kommt aber nicht mehr dran. Gebhardt packt dann sicher zu.

5. Minute - Munterer Beginn, beide Teams spielen offensiv nach vorne. Einige Ballverluste beim HFC fallen aber negativ auf, da fehlt noch etwas die Ruhe.

2. Minute - Gleich die Chance für Halle! Deniz steckt durch auf Zimmerschied, der beim Abschluss gerade noch von Schröck gestoppt werden kann.

Anpfiff - Los geht's in Halle! Und nach acht Sekunden tut sich Hug gleich weh, weil er unsanft landet.

Vor dem Spiel - Angeführt vom Schiedsrichter-Gespann kommen die Teams auf den Rasen. Die Kapitäne sind die Abwehrchefs Nietfeld und Schröck. Halle spielt in seinen roten Heimtrikots, die Gäste in Schwarz.

Vor dem Spiel - Gleich rollt der Ball, die Stimmung im Leuna-Chemie-Stadion ist einmal mehr sehr gut.

Vor dem Spiel - Das Hinspiel gewann der FCI gegen Halle Anfang November daheim mit 1:0, das späte Siegtor schoss Tobias Bech. André Meyer war damals noch HFC-Trainer und Kapitän Jonas Nietfeld Stürmer. Kurios: Gerade einmal drei Startelf-Spieler der Ingolstädter von damals stehen auch heute in der ersten Elf.

Vor dem Spiel - Mit dieser Elf gehen die "Schanzer" ins Spiel: Funk - Costly, Schröck, Nduka, Franke - Bech, Keidel, Civeja, Butler - Sulejmani, Doumbouya. Das ist nur ein Wechsel im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Verl in der Vorwoche: Sulejmani stürmt an Stelle von Schmidt, der nach Magen-Darm-Problemen auf der Bank sitzt.

Vor dem Spiel - Auf der Bank sitzen heute Mesenhöler, Fünger, Vollert, Reddemann, Winkler, Omladic, Damer, Löder und Müller. Das sind viele Innenverteidiger, auch ein paar Offensiv-Optionen. Herzog fehlt, wie schon in der Vorwoche.

Vor dem Spiel - So geht Halle ins Heimspiel: Gebhardt - Halangk, Nietfeld, Landgraf, Hug - Casar, Deniz, Gayret - Zimmerschied, Berko, Steczyk. Hug kann also spielen, ansonsten gibt es keine Überraschungen von Trainer Ristic.

Vor dem Spiel - Die einzige Entscheidung, die heute im Abstiegskampf der 3. Liga fallen könnte, ist der Abstieg des FSV Zwickau. Verlieren die Sachsen ihr Heimspiel gegen Mannheim und gewinnt Halle zeitgleich gegen den FCI, wäre der FSV nicht mehr zu retten. Final retten könnten sich zudem Ingolstadt, Dortmund und Essen mit eigenen Siegen, wenn zeitgleich Oldenburg und Bayreuth nicht gewinnen.

Vor dem Spiel - Wie könnte die HFC-Startelf heute aussehen? Das hängt sich auch daran, ob Nico Hug fit ist oder ausfällt. Mal ein Versuch: Gebhardt - Halangk, Reddemann (Landgraf), Nietfeld, Hug (Landgraf) - Casar, Deniz, Gayret (Omladic) - Zimmerschied, Berko, Steczyk. Auch Vollert wäre ein Kandidat für die Abwehr, Herzog (wenn fit) fürs Mittelfeld.

Vor dem Spiel - Der 35. Spieltag in der 3. Liga begann am Freitagabend mit einem 3:0-Heimsieg des MSV Duisburg gegen Aue. Damit sind die "Zebras" von Ex-HFC-Trainer Torsten Ziegner (45 Punkte) auch rechnerisch gerettet, aber auch Aue (43) hat trotz der Niederlage kaum noch Abstiegssorgen.

Vor dem Spiel - Schiedsrichter ist heute Mario Hildenrand aus Wertheim. Der 27-Jährige absolviert seine zweite Saison in der 3. Liga, es ist sein 17. Einsatz. Den HFC pfiff er bislang ein Mal: 2021 ging das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln 0:2 verloren und Jan Löhmannsröben sah die Rote Karte nach einer Notbremse.

Vor dem Spiel - Der FC Ingolstadt, Absteiger aus der 2. Bundesliga, hat einen der wertvollsten, teuersten und prominentesten Kader der 3. Liga. Die Saison der Schanzer verlief aber höchst unbefriedigend. Inzwischen ist Michael Köllner neuer Coach und das Team hat sich etwas stabilisiert. Star im Kader ist der Däne Tobias Bech (elf Saisontore, fünf Vorlagen), aber auch Stürmer Patrick Schmidt (acht Treffer) war zuletzt in guter Form.

Vor dem Spiel - Der HFC geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge in die finale vier Partien der Saison, hat den Klassenerhalt also weiterhin selbst in der Hand. Gegner FCI hat bei neun Zählern Vorsprung nur noch theoretische Sorgen um den Ligaverbleib.

Vor dem Spiel - Zum Personal: Beim HFC fehlen Niklas Kreuzer, Andor Bolyki und wohl auch Nico Hug. Immerhin: Zur Abwechslung ist mal kein Profi gesperrt.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC braucht im Kampf um den Klassenerhalt (wohl) noch Punkte, Gegner Ingolstadt ist bereits gerettet. Ab etwa 12 Uhr starten wir hier mit der Berichterstattung.