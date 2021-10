Hallescher FC erkämpft sich einen Punkt an der Bremer Brücke

Terrence Boyd setzt beim Spiel in Osnabrück zum Torschuss an.

Halle (Saale)/Osnabrück/MZ - Mit einem torlosen 0:0 zwischen dem VfL Osnabrück und dem Halleschen FC hat am Freitagabend der 13. Spieltag in der 3. Liga begonnen. Halle spielte eine Halbzeit lang richtig gut mit, danach brachten die Gäste den Punkt mit einer guten Abwehrleistung über die Zeit. Lesen Sie die Partie hier im Liveticker nach.



Im Liveticker: Osnabrück - HFC 0:0 (0:0)



Abpfiff - Das Spiel ist aus und endet 0:0. Am Ende ist der Punkt vielleicht etwas glücklich für den HFC, aber allemal hart erkämpft. Das war's für heute vom Liveticker!

90. Minute - Die erste Minute ist um, Halle wechselt noch einmal aus. Griebsch ersetzt den komplett platten Guttau vorne links.

90. Minute - Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt, sie beginnen jetzt.

89. Minute - Beide Teams wechseln. Beim VfL kommt Bapoh für Kunze, beim HFC ersetzt Eilers Boyd im Sturmzentrum.



89. Minute - Mit letzter Kraft haut der HFC jeden Osnabrücker Ball aus dem Strafraum. Da kann man dem Team keinen Vorwurf machen, alle hauen sich hier voll rein.

86. Minute - Halle spielt jetzt auf Zeit, Samson muss sich auf dem Rasen die Schuhe neu binden. Aber das wird sicher alles nachgespielt. Vielleicht noch sieben, acht Minuten muss die HFC-Abwehr halten.

83. Minute - Der HFC kommt zu ein paar Entlastungsangriffen, bleibt aber ungefährlich. Otto verzieht aus schwierigem Winkel deutlich. Vorher hatte es auch Boyd mal probiert.



81. Minute - Osnabrück bringt noch einen frischen Stürmer. Wooten kommt für Higl in die Partie.

80. Minute - Dicke Chance für den VfL! Klaas zieht den Ball vorbei an Schreiber vor das Tor, aber Heider kann die Flanke aus drei Metern nicht im leeren Kasten unterbringen, weil er sich selber anschießt.



77. Minute - 9814 Zuschauer sind heute an der Bremer Brücker live mit dabei. Und sie sehen ein Heimteam, das klar auf die Führung drängt. Geht Halles Abwehrschlacht am Ende auf? Reichen die Kräfte?

75. Minute - Starker Reflex! Schreiber rettet mit einer Hand nach einem Schuss von Kleinhansl.

75. Minute - Guttau jetzt mit viel Verschnitt in seinen Aktionen, kaum ein Ball kommt mehr zum Mitspieler. Er wäre sicher ein Kandidat für den zweiten HFC-Wechsel...

73. Minute - Halle hält den VfL jetzt wieder weiter weg vom Tor. Mit der "Doppelsechs" steht das Team kompakter und lässt in den letzten Minuten wenig zu. Nach vorne geht im zweiten Abschnitt aber praktisch nichts mehr.

68. Minute - Jetzt reagiert auch Schnorrenberg mit dem ersten Wechsel: Otto kommt für Badjie, also in Innenverteidiger für einen Offensivspieler. Otto reiht sich im defensiven Mittelfeld neben Samson ein, um das Spiel wieder zu stabilisieren.



65. Minute - Es spielt nur noch der VfL! Higl setzt eine gute Flanke per Kopf über den Kasten. Dann wechselt Osnabrück doppelt: Simakala und Klaas kommen für Opoku und Köhler.

63. Minute - Enge Kiste! Osnabrück will einen Elfmeter und hätte den auch kriegen müssen - Kastenhofer hatte Higl klar auf den Fuß getreten. Glück für Halle, dass Exner weiterlaufen lässt.

62. Minute - Higl und Kreuzer geraten kurz aneinander, Schiedsrichter Exner belässt es aber bei Ermahnungen.

60. Minute - Halle steht jetzt zu tief und wird etwas passiv. Osnabrück kann kombinieren und setzt sich am HFC-Strafraum fest. Das ist gefährlich...

58. Minute - Landgraf kommt gegen Opoku einen Schritt zu spät und trifft den Gegenspieler - Gelbe Karte für Halles Linksverteidiger.

56. Minute - Osnabrück lässt nicht locker. Im dritten Versuch gelingt Köhler der Torabschluss, aber der Ball geht zwei Meter vorbei. Zu klaren Chancen kommen die Gastgeber trotz aller Bemühungen aktuell nicht.

53. Minute - Gute Aktion von Guttau, der zwei Spieler ausdribbelt und dann abzieht. Abgefälscht geht der Ball vorbei zur Ecke.

52. Minute - Samson stoppt den VfL-Konter mit dem taktischen Foul an Opoku. Klare Sache, eine verdiente Gelbe Karte für den HFC-Abräumer. Die vierte in dieser Saison.

50. Minute - Osnabrück übernimmt erst einmal klar das Kommando und macht Druck, Halle haut aktuell nur die Bälle hinten raus. Heider zieht aus der Drehung ab, weit vorbei.



46. Minute - Weiter geht's an der Bremer Brücke. Bislang war der HFC nicht sonderlich beeindruckt von der Kulisse im Stadion und mischte richtig gut mit. Hoffentlich halten die Kräfte heute länger als zuletzt gegen Saarbrücken und Freiburg II, als der HFC nach der Pause deutlich abbaute. Wechsel gibt es zum zweiten Abschnitt keine.



Halbzeit - Beim HFC stimmt einmal mehr der Einsatz, aber auch das Spiel nach vorne läuft ordentlich. Shcherbakovski und Eberwein teilen sich die Defensivaufgaben im Mittelfeld bislang gut auf. Auch Badjie ist bei Halle besser im Spiel als zuletzt, das macht Hoffnung.



Halbzeit - Ein unterhaltsames und insgesamt ausgeglichenes Drittliga-Spiel geht torlos in die Pause. Chancen waren auf beiden Seite da, getroffen hat aber noch kein Team.

45. Minute - Taffertshofer schließt einen schönen VfL-Angriff aus 15 Metern ab, aber deutlich über den Kasten.

41. Minute - Jetzt hat die Partie auch ihre erste Gelbe Karte. Heider sieht sie wegen Meckerns. Schiedsrichter Exner hatte ein Handspiel von Nietfeld übersehen, der VfL-Kapitän sich deshalb beschwert - aber zu energisch.

40. Minute - Auf der Gegenseite zieht Guttau ab, aber in die Arme von Kühn.

38. Minute - Traoré zwingt Schreiber im HFC-Tor zu einer Flugeinlage, der Keeper klärt den Schuss zur Ecke. Der VfL macht wieder mehr Druck.

36. Minute - Jetzt mal wieder der VfL. Opoku legt auf Köhler ab, der aber sofort von einem Hallenser geblockt wird.

32. Minute - Osnabrück will kontern aber Landgraf gewinnt den ganz wichtigen Zweikampf und leitet den HFC-Gegenangriff ein. Starke Szene des Linksverteidigers!

29. Minute - Guttau setzt den Hackenpass an - sah gut aus, brachte aber nichts. Osnabrück klärt die Szene.

28. Minute - Defensiv haut sich der HFC in jeden Pass des VfL, bislang oft mit Erfolg. Die Osnabrücker haben am Ball wenig Zeit und Raum, weil immer eine HFC-Spieler stört. Auch Shcherbakovski arbeitet gut nach hinten mit.

25. Minute - Halle immer wieder mit frühem Pressing, das gefällt den Gastgebern gar nicht. Der HFC spielt gefällig, ist in dieser Phase das aktivere Team.

20. Minute - Querschläger im VfL-Strafraum, aber kein Tor für den HFC. Am Ende kann ein Abwehrspieler doch noch klären, bevor Boyd an den Ball kommt.



19. Minute - Kreuzer sucht Badjie mit einer scharfen Flanke, Traoré kann gerade noch zur Ecke klären.

15. Minute - Das war knapp! Halle rückt mutig weit auf und wird dann ausgekontert. Higl bekommt den Ball und setzt aus 20 Metern zum Schlenzer aufs lange Eck an, verfehlt die Führung aber.

15. Minute - Halle hat sich reingespielt in die Partie, die inzwischen ausgeglichen und unterhaltsam ist. Es geht intensiv hin und her.

10. Minute - Dicke Chance für den HFC! Eberwein flankt klug an den zweiten Pfosten, wo Shcherbakovski heranrauscht, seinen Kopfball aus sechs Metern aber drüber setzt. Den muss er eigentlich machen, auch wenn der Kopfball sicher nicht seine größte Stärke ist.

6. Minute - Jetzt mal Halle offensiv. Shcherbakovski passt scharf vor das Tor, Boyd verpasst. Zehn Sekunden später hat der HFC-Stürmer die Abschlusschance, zielt aber zu zentral.

5. Minute - Beim HFC übernimmt Eberwein die Rolle als "offensiver Sechser" zentral neben Samson. Badjie kommt über rechts, Guttau über links, Shcherbakovski spielt zentral. Aber eigentlich spielen nur die Gastgeber, die durch Heider die nächste Kopfballchance haben und sich der Führung immer mehr annähern.

3. Minute - Nächster VfL-Abschluss durch Beermann per Kopf. Halle muss sich noch sortieren, Osnabrück ist schon voll da.

2. Minute - Nach 65 Sekunden muss HFC-Keeper Schreiber erstmals retten. Bislang waren eigentlich nur die Gastgeber am Ball, die energisch starten.

Anpfiff - Das Spiel läuft! Halle spielt heute ganz in Weiß, die Gastgeber tragen ihr traditionelles Violett.

Vor dem Spiel - In fünf Minuten rollte der Ball an der Bremer Brücke. Die Ränge sind gut gefüllt, die Stimmung prächtig - obwohl die HFC-Fans fehlen. Das wird ein ganz heißer Ritt für Halle...

Vor dem Spiel - Sternberg fehlt wegen einer Verhärtung, die er sich im Abschlusstraining zugezogen hat, erklärt Trainer Schnorrenberg bei "Magenta Sport". Entsprechend musste er das Mittelfeld offensiver als zunächst geplant aufstellen.

Vor dem Spiel - Schiedsrichter heute ist Florian Exner aus Münster. Der 31-Jährige ist von Beruf Rechtsanwalt und leitet heute sein 26. Drittliga-Spiel. Für den HFC ist er der perfekte Glücksbringer: Drei Partien gab es unter seiner Leitung, drei Mal gewann Halle ohne Gegentreffer. Allerdings zeigte er zuletzt Niklas Kastenhofer die Rote Karte im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden.



Vor dem Spiel - Die Startelf der Gastgeber: Kühn - O. Traoré, Beermann, Trapp, Kleinhansl - Taffertshofer - Opoku, Kunze, Köhler, Higl - Heider. Ex-HFC-Profi Bertram fehlt komplett im Kader, es hat nach seiner Verletzung offenbar doch nicht gereicht für einen Einsatz.



Vor dem Spiel - Ein Blick auf die Ersatzbank zeigt, dass es heute zumindest dort ein paar Alternativen mehr gibt als zuletzt: Mesenhöler, Otto, Griebsch, Menig, Halangk, Löder, Bierschenk und Eilers. Das Trio Eilers, Otto und Menig ist damit zurück nach zum Teil langen Verletzungspausen.



Vor dem Spiel - Diese Elf schickt HFC-Trainer Florian Schnorrenberg heute auf den Rasen: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Shcherbakovski, Samson, Eberwein, Guttau - Badjie, Boyd. Offenbar ist auch noch Sternberg ausgefallen...



Vor dem Spiel - Der Weg zurück zum Erfolg führt für den HFC über eine bessere Defensive. Die kassierte zuletzt zu viele Gegentore, aber wohl auch, weil nach vorne die Entlastung fehlte. Mehr dazu gibt's in unserer Spielvorschau.

Vor dem Spiel - Zum Personal beim HFC: Justin Eilers könnte heute in den Kader zurückkehren. Sicher dabei ist Niklas Kreuzer nach seiner Sperre, dafür fehlt Marcel Titsch Rivero nach seiner fünften Gelben Karte. Das hat Konsequenzen für die Besetzung in Abwehr un Mittelfeld.

Vor dem Spiel - Beim Spiel heute könnte es zu einem Duell gegen Ex-HFC-Profi Sören Bertram kommen, der in Osnabrück spielt. Aber wird der 30-Jährige rechtzeitig fit?

Vor dem Spiel - Die aktive Fanszene des HFC wird der Partie fernbleiben, aus Protest gegen die 2G-Regel in Osnabrück. So muss Halle heute auf die sonst so lautstarke Unterstützung verzichten.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker. Ab etwa 18 Uhr starten wir hier mit unserer Berichterstattung.