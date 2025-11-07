weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC: Diesen neuen Job hat Frieder Diestelhorst

Er bleibt im Sport Nach sechs Jahren beim HFC: Diesen neuen Job hat Frieder Diestelhorst

Frieder Diestelhorst war sechs Jahre beim HFC, am Ende kommissarischer Leiter der Geschäftsstelle des Klubs. Welche neuen Job der 38-Jährige jetzt angetreten hat.

Aktualisiert: 07.11.2025, 17:01
Frieder Diestelhorst hat einen neuen Job.
Frieder Diestelhorst hat einen neuen Job. (Foto: Archiv/John)

Halle/MZ/TG - Frieder Diestelhorst hat einen neuen Job. Der 38-Jährige war bis Juni Mitarbeiter des Halleschen FC, arbeitete über sechs Jahre im Bereich Marketing und Sponsoring. Zuletzt leitete er zudem kommissarisch die Geschäftsstelle des Fußball-Regionalligisten.