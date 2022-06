Training statt Urlaub: Aaron Herzog kämpft sich beim HFC zurück

Aaron Herzog war die Positiv-Überraschung der vergangenen Saison. Dann fiel er seit September mit Kreuzbandriss aus. Wie er an seiner Rückkehr arbeitet.

HFC-Spieler Aaron Herzog trainiert am Sandanger für sein Comeback.

Halle (Saale)/MZ - An das Einzelkämpfertum hat sich Aaron Herzog in den letzten Monaten mittlerweile gewöhnt, es angenommen. Was aber nicht heißt, dass es nicht mehr nervt. Er sehnt das schnellstmögliche Ende seines Solo-Daseins herbei.