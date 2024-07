Hallescher FC meldet Vollzug Jonas Nietfeld bleibt beim HFC - Vertrag ist unterschrieben

Er ist und bleibt eine Identifikationsfigur in Halle: Jonas Nietfeld hat seinen Vertrag beim Halleschen FC verlängert. Nietfeld will nach seiner schweren Verletzung und trotz des Abstiegs aus der 3. Liga wieder Erfolge in Halle feiern.