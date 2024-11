Halili trifft per Kopf: HFC schließt Hinrunde mit Heimsieg ab

Burim Halili (l.) trifft per Kopf zum entscheidenden 1:0.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat die Hinrunde in der Fußball-Regionalliga mit einem Sieg abgeschlossen. Im Heimspiel gegen den stark aufspielenden Greifswalder FC vor 5406 Zuschauern gelang den Rot-Weißen ein unter dem Strich etwas glückliches 1:0. Burim Halili erzielte nach 68 Minuten per Kopf das entscheidende Tor. Der Abstand auf Tabellenführer Lok Leipzig beträgt nun vorerst vier Punkte.

Trainer Mark Zimmermann nahm im Vergleich zur Vorwoche, als ein 2:1-Sieg bei Hertha Zehlendorf gelang, keine Änderungen an der Startelf vor. Kapitän Niklas Landgraf, der nach muskulären Problemen wieder voll mit der Mannschaft trainiert hatte, schaffte es doch noch nicht in den Kader. Stürmer Anthony Roczen, der ebenfalls über mehrere Wochen aussetzen musste, saß hingegen wieder auf der Bank.

Der HFC war von Beginn an um Kontrolle bemüht und setzte den ersten Angriff über den zuletzt formstarken Lucas Halangk. Dieser wartete jedoch etwas zu lange mit seinem Pass auf Max Kulke. Dessen Abschluss aus spitzem Winkel stellte dann kein Problem für Greifswalds Schlussmann Jakub Jakubov dar (6.).

HFC im Glück

Nach 16 Minuten hatte der HFC dann Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Torhüter Luca Bendel spielte einen Abstoß kurz auf Jan Löhmannsröben. Der Verteidiger vertändelte den Ball, machte seinen Fehler aber selbst wieder gut, indem er mit einer Grätsche klärte.

Das hohe Pressing der Gäste bereitete den Rot-Weißen auch danach Probleme. In der Offensive nutzte der HFC die sich bietenden Räume nicht effektiv. Cyrill Akono hatte viel Platz und passte auf Halangk, der zurück auf den Stürmer flankte. Dessen Kopfball geriet jedoch zu harmlos (20.).

Auch drei Minuten später fehlte den Hallensern das nötige Glück. Kulke spielte Joe Joe Richardson im Strafraum an, doch dessen Schuss wurde geblockt.

Fast im Gegenzug ergab sich die große Chance zur Führung für die Greifswalder: Osman Atilgan entwischte Burim Halili und hatte nur noch Bendel vor sich. Sein Schuss landete jedoch am Außenpfosten (24.). Durchatmen beim HFC.

Die Greifswalder wurden nun stärker, während der HFC offensiv in dieser Phase wenig zustande brachte. Erst in der 36. Minute drangen die Rot-Weißen wieder an den Strafraum vor, agierten jedoch erneut zu umständlich.

Kurz darauf brannte es erneut im Strafraum des HFC. Halili ließ sich an der rechten Außenlinie zu leicht von Greifswalds Guido Kocer abdrängen. Dieser flankte scharf nach innen, fand aber keinen Abnehmer.

Auf der Gegenseite musste Halangk eine ähnliche Erfahrung machen: Er drang auf der linken Seite in den Strafraum ein, seine Flanke fand jedoch keinen Mitspieler (44.). Danach ging es in die Pause. Zufrieden konnte HFC-Trainer Mark Zimmermann nach einem ordentlichen Beginn nicht sein.

Zimmermann reagierte zur Pause und stellte auf Dreierkette um: Kilian Zaruba kam für Robert Berger ins Spiel, und Lucas Halangk rückte von der rechten Außenbahn auf die Linksaußen-Position.

Die besseren Chancen hatten zunächst jedoch weiterhin die Greifswalder. Atilgan setzte sich im Strafraum durch, doch Bendel war zur Stelle (53.). Kurz darauf gab es Aufregung auf der Gegenseite: Eine Flanke von Löhmannsröben landete am Unterarm eines Greifswalder Verteidigers, doch Schiedsrichter Eugen Ostrin ließ weiterspielen (54.).

Friedrich ersetzt Akono

Sechs Minuten später wechselte Zimmermann erneut. Robin Friedrich ersetzte den glücklosen Akono.

Brandgefährlich wurde es jedoch wieder vor dem Tor des HFC. Löhmannsröben klärte eine Hereingabe in letzter Sekunde in die Hände von Bendel (61.).

In der 65. Minute war der HFC wieder im Vorwärtsgang: Ein Schuss von Richardson wurde zur Ecke abgefälscht.

Die folgende Szene führte zur etwas glücklichen Führung für den HFC: Löhmannsröben schien den Ball an der rechten Eckfahne bereits verloren zu haben, erkämpfte ihn sich jedoch zurück und flankte auf den langen Pfosten. Dort setzte sich Halili durch und köpfte ins kurze Eck zur 1:0-Führung (68.).

In der Schlussphase drängten die Greifswalder nach vorne, doch der HFC verteidigte konsequent und hielt die Gäste vom Tor fern.

Die beste Gelegenheit hatte erneut Atilgan, dessen Schuss Bendel jedoch zur Ecke abwehrte (86.). Greifswald setzte weiter auf Offensive, doch der HFC brachte den Sieg mit viel Kampf über die Zeit.