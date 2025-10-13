Haeder vertritt die Ostvereine Aufstiegsinitiative verkündet: Diesen Posten hat HFC-Sportdirektor Meyer in der Reform-Arbeitsgruppe

Bis zum 15. Oktober hatten die Ost-Vereine Zeit, sich auf einen Hauptvertreter für die DFB-Arbeitsgruppe zur Reform der Aufstiegsregelung in die 3. Liga zu einigen. Nun steht fest: Tommy Haeder vom Chemnitzer FC vertritt den Fußball-Osten gemeinsam mit NOFV-Geschäftsführer Til Dahlitz.