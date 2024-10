Halle/MZ. - Der Hallesche FC hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga einen knappen Sieg gegen den ZFC Meuselwitz gefeiert. Vor 5.590 Zuschauern im heimischen Leuna-Chemie-Stadion hieß es nach einer durchwachsenen Leistung des HFC 2:1 für den Drittliga-Absteiger, der damit erst einmal Tabellenplatz zwei übernommen hat. Der Rückstand auf Lok Leipzig beträgt aber weiterhin zehn Punkte, nachdem der Spitzenreiter bereits am Freitagabend mit 2:1 gegen Hertha Zehlendorf gewann.

