Halle/MZ/FAB - Mit Felix Langhammer hat der Hallesche FC wie angekündigt einen talentierten Linksverteidiger verpflichtet, der die U23-Regel erfüllt, aber trotzdem Potenzial für einen Stammplatz mitbringt.

Der 19-jährige Abwehrspieler kommt aus dem Nachwuchs von Drittligist VfL Osnabrück, gehörte dort zum erweiterten Profikader.

Neben zwei Stürmern, die das Niveau des Angriffs deutlich heben sollen, steht auch noch Innenverteidiger auf dem Zettel von Sportchef Daniel Meyer. Der Abwehrmann soll ebenfalls die U23-Regel erfüllen, da Kilian Zaruba kommende Saison zu alt ist und Paul Hamella abgegeben wird.

Laut "Tag24" ist dieser Verteidiger sehr wahrscheinlich Vin Kastull. Der 20-Jährige, Sohn des halleschen Fußballtrainers Sven Körner, absolvierte in der aktuellen Saison 28 Spiele für die Reserve von Greuther Fürth. Zuvor war er für Chemie Leipzig bereits in der Regionalliga Nordost am Ball.

Ausgebildet wurde der 1,91 Meter große Innenverteidiger, geboren in Stendal, beim VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen, laut "Tag24" deutet vieles auf einen Wechsel zum HFC hin.