Nach dem schwachen Auftritt in Leipzig steht der Hallesche FC gegen die Feierabendfußballer aus Eilenburg unter Druck. Sportchef Meyer will ein „Statement“ sehen.

Halle/MZ - Würde dieses Fußballspiel in der Welt der französischen Comics ausgetragen, der Hallesche FC wäre das mächtige römische Reich und der FC Eilenburg das kleine gallische Dorf. Nur würden Kicker aus Nordsachsen nicht über den Zaubertrank verfügen. „Das ist eben so in der Liga“, sagt Mark Zimmermann, Trainer des HFC über das auf dem Papier ungleiche Duell am Sonntag (13 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion.