Angreifer wird sofort wichtig "Ein, zwei Ideen habe ich auf Lager": Für HFC-Zugang Manasseé´ Eshele ist der Torjubel eine Kunstform

Manasseé Eshele will den HFC mit Freude und Toren zum Aufstieg führen. Welches Faible der Angreifer besitzt und was er zur Zeit in Altglienicke sagt.