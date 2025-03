Halle/MZ - Seinen Nachmittag verbringt Carsten Voigt am Schießstand. Der neue Geschäftsführer des Stadtsportbundes Halle (SSB) besucht die örtliche Schützengilde, hört sich ihre Anliegen an. Es ist einer von vielen Antrittsbesuchen, die er in diesen Wochen absolviert. Am 1. Februar hat Voigt die Leitung des SSB von Oliver Thiel übernommen. „Für mich ist es eine Rückkehr zum Sport, in dem ich zuvor schon gearbeitet habe“, sagt der zweifache Familienvater im Gespräch mit der MZ.

