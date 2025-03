HFC gewinnt Stadtderby gegen VfL Halle 96 in Überzahl und steht im Finale des Landespokals

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat erneut das Finale des Landespokals erreicht. Am Samstag behielten die Rot-Weißen im Halbfinal-Duell im Stadtderby am Zoo bei Oberligist VfL Halle 96 mit 2:0 (2:0) die Oberhand und profitierten dabei auch von einer Roten Karte der Heimmannschaft. Nach 26 Minuten wurde VfL-Kapitän Francesco Lubsch nach einer Tätlichkeit an Robin Friedrich vom Feld geschickt. Die Überzahl konnte der HFC prompt durch Tore von Fabrice Hartmann (30.) und Friedrich (33.) ausnutzen.