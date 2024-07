Max Kulke trainierte bereits beim Halleschen FC mit, stand in den Testspielen auf dem Platz. Nun ist sein Transfer perfekt. Wie ihn Sportchef Meyer einschätzt.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Dienstag den Transfer von Max Kulke perfekt gemacht. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der für Dynamo Dresden in der zweiten und der dritten Liga zu Einsätzen kam und zuletzt für die VSG Altglieniecke aktiv war, war bereits seit dem Trainingsauftakt Teil des Teams, spielte auch in den bisherigen Testspielen. Den Vollzug des Wechsels verhinderte bis zuletzt eine vom Verein nicht näher spezifierte Formalie.

„Max ist bei Dynamo Dresden hervorragend ausgebildet worden und konnte bereits in jungen Jahren Erfahrungen sowohl in der zweiten als auch der dritten Liga sammeln. Überdies kennt er die Regionalliga von seinen Stationen Meuselwitz und Altglienicke“, sagte Sportchef Daniel Meyer. „Er soll nunmehr bei uns zu einer tragenden Säule im Mittelfeld werden und mit seiner Ballsicherheit und Übersicht das Spiel lenken sowie den Rhythmus bestimmen.“

Kulke ist der 17. Zugang des HFC, hochgezogene Talente aus dem eigenen Nachwuchs eingerechnet. Dazu kommen fünf Spieler, die aus dem Kader der Vorsaison noch unter Vertrag stehen oder verlängert haben. Offen ist die Zukunft eines Quartetts: Jonas Nietfeld wird sehr sicher beim HFC bleiben, Verhandlungen laufen. Für Nico Hug, Tarsis Bonga und Henry-Jon Crosthwaite gibt es aus unterschiedlichen Gründen aller Wahrscheinlichkeit hingegen keine Zukunft in Halle. Bonga etwa soll es nach MZ-Informationen zum SV Sandhausen ziehen.

Bisherige Zugänge des HFC: Kilian Zaruba, Burim Halili, Paul Hamella, Jan Löhmannsröben, Pierre Weber, Luka Vujanic, Joscha Wosz, Niklas Kastenhofer, Luca Bendel, Anthony Roczen, Berk Inaler, Robin Friedrich, Marius Hauptmann, Cyrill Akono, Keno-Miguel Meyer, Sören Acker, Max Kulke

Bisherige Abgänge: Aljaz Casar (Dynamo Dresden), Tunay Deniz (1860 München), Julian Eitschberger (Hertha BSC), Philipp Schulze (SC Verl), Dominik Baumann (SV Sandhausen), Marco Wolf (Rot-Weiß Erfurt), Tim-Justin Dietrich (Kickers Emden), Tom Baumgart (Chemnitzer FC), Jannes Vollert (SV Babelsberg), Timur Gayret (SC Verl), Enrique Lofolomo (Viktoria Köln), Besar Halimi (SV Sandhausen), Moritz Schulze, Brian Behrendt, Andor Bolyki, Erich Berko, Niklas Kreuzer, Marvin Ajani, Meris Skenderovic, Sebastian Zieleniecki (alle offen)

Weiter unter Vertrag: Sven Müller, Lucas Halangk, Jonas Marx, Niklas Landgraf, Jordi Wegmann

Zukunft offen: Jonas Nietfeld, Nico Hug, Henry Jon Crosthwaite, Tarsis Bonga