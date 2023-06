Halle (Saale)/MZ - Aaron Herzog hat einen neuen Verein gefunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen auslaufender Vertrag beim Halleschen FC nicht verlängert wurde, wechselt in die Fußball-Regionalliga zu Alemannia Aachen.

Der Ex-Bundesligist belegte in der abgelaufenen Saison Rang acht. Für den HFC kam der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Techniker in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 42 Einsätze in der 3. Liga. „Ich werde alles dafür tun, um mit der Alemannia den maximalen Erfolg zu erreichen“, sagte Herzog nach seiner Unterschrift in Aachen.

Der frühere HFCer Julian Guttau indes steht vor einem Wechsel zum TSV 1860 München. Zuletzt stand der gebürtige Hallenser beim SC Freiburg II unter Vertrag.