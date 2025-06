Erstmals Trainer im Hauptberuf "Sehe Qualität, jedes Spiel gewinnen zu können": Wie der neue Trainer Robert Schröder den Halleschen FC aufstiegsreif machen will

Der neue Coach soll die Rot-Weißen vor allem im Spiel nach vorne weiterentwickeln. Wie Schröder das umsetzen will und was er zur hohen Erwartungshaltung an ihn sagt.