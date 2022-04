Grimma/Halle (Saale) - Im Grunde war es nur eine Fortsetzung der Trainingseinheit vom Vortag - dieser 10:0-Testspielsieg des Halleschen FC am Samstag beim Oberligisten FC Grimma. Am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg intensiv an Standards gefeilt - Elfmeter, Freistöße und Eckstöße standen am Sandanger auf dem Programm.