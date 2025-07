Aue/München/MZ/CKI - Am Sonntag sendete Julian Guttau seine Abschiedsworte an das Löwenrudel. Beim TSV 1860 München war der 25 Jahre alte Hallenser, der einst bei seinem Jugendverein HFC zum Fußballprofi gereift war, in zwei Jahren eine feste Größe geworden. In 75 Drittliga-Spielen kam er auf 15 Tore und elf Vorlage.

