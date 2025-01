Mitglieder votieren am 23. März

Jürgen Fox führt den HFC seit Januar 2024 als Präsident an. Er stellt sich mit seinen Vorstandskollegen zur Wiederwahl.

Halle/MZ - Seit März 2023 führt ein Quartett den Halleschen FC an, seit Januar 2024 mit Jürgen Fox als Präsidenten. Wie der Vorstand, auch Oliver Kühr, Andreas Muth und Christian Brauer, am Sonntag über die vereinseigenen Kanäle mitgeteilt hat, stellt er sich bei der Mitgliederversammlung am 23. März 2025 geschlossen zur Wiederwahl.

Lesen Sie auch:Das sagt der HFC-Vorstand zu Zielen, Finanzen und Rechtsstreitigkeiten

Die Vereinsspitze verweist in der Mitteilung auf angeschobene Projekte, um für eine Wiederwahl zu werben. Man habe nach dem Abstieg aus der dritten Liga zum sportlichen Erfolg zurückgefunden und die regionale Identität gestärkt. Zudem seien die Eröffnung des Fanshops und des Nachwuchsleistungszentrums wichtige Schritte für die Entwicklung des HFC. Die Frist, um sich als Kandidat für den Vorstand zu bewerben, endet am 7. Februar. Zu Gegenkandidaten ist bisher nichts bekannt.