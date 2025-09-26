Entscheidung des DFB Nur ein Vereinsvertreter möglich: Warum HFC-Sportchef Daniel Meyer wohl nicht der Arbeitsgruppe für eine Regionalliga-Reform angehören wird
Lange war die Ausgestaltung der Arbeitsgruppe unklar. Nun steht fest: Nur ein Vereinsvertreter pro Staffel kann benannt werden. Der Osten muss bis zum 15. Oktober eine Entscheidung treffen.
26.09.2025, 16:06
Halle/MZ - Nun wird es doch nur einen Stuhl für die Ostklubs geben. Und besetzt wird er aller Voraussicht nach nicht vom Halleschen FC.