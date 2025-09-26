weather spruehregen
  4. Entscheidung Des DFB: Nur ein Vereinsvertreter möglich: Warum HFC-Sportchef Daniel Meyer wohl nicht der Arbeitsgruppe für eine Regionalliga-Reform angehören wird

Lange war die Ausgestaltung der Arbeitsgruppe unklar. Nun steht fest: Nur ein Vereinsvertreter pro Staffel kann benannt werden. Der Osten muss bis zum 15. Oktober eine Entscheidung treffen. 

Von Christopher Kitsche 26.09.2025, 16:06
Nur einer von beiden, HFC-Sportchef Daniel Meyer (l.) oder Tommy Haeder vom Chemnitzer FC, kann der Arbeitsgruppe für eine Regionalliga-Reform angehären. Foto: Imago/Picture Point LE

Halle/MZ - Nun wird es doch nur einen Stuhl für die Ostklubs geben. Und besetzt wird er aller Voraussicht nach nicht vom Halleschen FC.